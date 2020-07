il y a 1h

Festival Ciné

Condensé de fantastique en ligne

Dès ce vendredi, le NIFFF démarre son édition hors-série. Au programme: vingt films inédits, ainsi que des émissions TV quotidiennes.

de Marine Guillain

«Las brujas de Zugarramurdi» - DR

Pour son événement hors-série, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) propose vingt films à découvrir online, entre le 3 et le 11 juillet 2020. De la comédie musicale japonaise au survival norvégien entre eau et glace, le but est de montrer un panorama condensé de ce qu’offre le festival habituellement. Envie d’être guidés dans votre choix? Voici quatre métrages que le NIFFF et «20 minutes» ont sélectionnés pour vous.

«DANCE witH ME», de Yaguchi Shinobu, Japon

Imaginez: une femme qui déteste les comédies musicales se met soudain à chanter et à danser chaque fois qu’elle entend une note de musique, après avoir été hypnotisée dans un parc d'attractions. Voilà une comédie d’été japonaise complètement décalée qui devrait vous offrir quelques moments jubilatoires…

«Breaking surface», de Joachim Hedén, Norvège

Lors d’une virée en plongée, deux sœurs se retrouvent prises au piège par une chute de roches dans les profondeurs océaniques de l’hiver norvégien. «Un tour de force visuel», promet Bastien Bento, attaché de presse du Festival. La course contre la montre peut commencer…

«Av the Hunt», d’Emre Akay, Turquie

Dans la Turquie contemporaine, une jeune femme adultère est traquée par la police et abandonnée par ses proches. Un survival antipatriarcal qui devrait vous prendre aux tripes.

«Poissonsexe», d’Olivier Babinet, France/Belgique

Un biologiste timide, hanté par le désir de paternité et par celui de rencontrer une femme, va trouver un étrange poisson, alors que la faune océanique est au bord de l’extinction. Une communication serait-elle possible? Avec Gustave Kervern et India Hair.

La NIFFF TV, fenêtre ouverte sur l’événement

Pendant neuf jours, le festival proposera une émission quotidienne à 21 h sur NIFFF TV, à suivre en live sur le site ou en replay. Des invités prendront la parole pour débattre de divers sujets en lien avec le cinéma fantastique. Par exemple, ce samedi, avec Luca Guadagnino («Call me by your name»), dimanche avec Eli Roth («Hostel») et vendredi prochain (le 10 juillet) avec Nicolas Winding Refn («Drive»). Pour avoir les infos mises à jour, n’hésitez pas à vous renseigner sur l’app du NIFFF.

NIFFF Édition hors-série en ligne. Du 3 au 11 juillet 2020 www.niff.ch