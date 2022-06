Football : Condensé de ligue des nations: la France tenue en échec, l’Albanie aussi

La Ligue des nations entraîne des fortunes diverses. La France et la Croatie ont terminé sur un match nul (1-1), comme l’Islande et l’Albanie (1-1) ou Andorre et la Moldavie (0-0). Rattrapage des rencontres de ce lundi soir.