20 minutes – Conditions de participation

Le prix ne peut être ni échangé ni versé en espèces. Le prix n'est pas transférable. Le gagnant et la personne qui l'accompagne doivent être âgés d'au moins 18 ans et posséder un passeport en cours de validité. L'hôtel peut exiger une carte de crédit pour les frais accessoires au moment de l'enregistrement. Par conséquent, au moins un des bénéficiaires doit avoir et porter sur lui une carte de crédit valide. Le prix est valable pendant 12 mois après la notification des gagnants, et tous les voyages doivent être effectués pendant cette période. Le prix ne peut être réclamé pendant les fêtes de fin d'année ou les jours fériés dans le pays de destination du lot ou dans le pays de départ. Le prix ne peut être vendu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du tirage au sort. Les gagnants seront informés personnellement. La procédure judiciaire est exclue. J'accepte que TX Group AG utilise mes données à des fins de marketing et les transmette aux sociétés du groupe et au sponsor du prix à des fins de marketing. Le fournisseur du système d'exploitation n'est ni un interlocuteur ni un sponsor et n'assume aucune responsabilité quant aux prix du concours. Les gagnants doivent se conformer aux règlements Covid du pays concerné, tels que le certificat Covid, etc. pendant la période de voyage.