Grèce : Conditions de rétention «inhumaines» pour les migrants

Des observateurs de l’UE ont fortement critiqué l’accueil réservé aux migrants en Grèce. Notamment pour les jeunes enfants et les nouveau-nés.

Après une visite en mars, les observateurs dénoncent les pratiques à l’oeuvre, tout particulièrement dans la région d’Evros, la plus orientale de la Grèce, frontalière avec la Turquie, et sur l’île de Samos, séparée de la Turquie par un détroit large de seulement 1,6 kilomètre.

Enfants en rétention

Au port de Samos, ils ont visité deux cellules de 42 et 32 mètres carrés, accueillant respectivement 43 et 50 personnes, sans chauffage, sans éclairage et sans lits. Ils pointent des conditions d’hygiène déplorables et des migrants n’ayant «aucune possibilité de contact avec le monde extérieur». Ils révèlent qu’un cas de gale a été détecté dans un autre centre. «Ces conditions constituent clairement un traitement inhumain et dégradant», conclut le CPT, qui demande aux autorités grecques de «prendre des mesures».