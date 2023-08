enquête: Un quart des Suisses estime que le travail menace leur santé

La proportion de salariés épuisés physiquement et émotionnellement est particulièrement élevée dans le domaine de la santé, selon le SECO. 20min/Vanessa Lam

En 2021, 23% des employés suisses ont constaté une mise en danger de leur sécurité ou de leur santé en raison du travail, annonce mardi le Secrétariat d’État à l’économie. C’est ce qui ressort de l’Enquête européenne sur les conditions de travail à laquelle a participé pour la 3e fois le SECO.

Mais les Suisses sont mieux lotis que les Européens et leurs voisins directs, affirme-t-il. En effet, en Europe, le pourcentage global est de 34%. Il est de 27% en Italie, 29% en Autriche, 31% en Allemagne et 39% en France. «De même, la proportion d’employés souffrant de problèmes de santé tels que des douleurs musculaires dans les épaules, un mal de dos ou des maux de tête est plus faible en Suisse (37%) qu’en Europe, où 46% des employés déclarent souffrir de trois problèmes de santé ou plus», précise-t-il dans son résumé.

La Suisse championne en matière de cadence de travail

Malgré tout, il reste du chemin à faire en matière de santé au travail, reconnaît le SECO. Car si les travailleurs suisses se plaignent un peu moins que leurs voisins, ils sont en revanche les champions d’Europe en ce qui concerne le rythme de travail et la pression des délais. Quelque 59% des employés sont concernés par des cadences de travail élevées, contre 49% en Europe, écrit ainsi le SECO.

De plus, en Suisse, on travaille plus souvent pendant son temps libre pour répondre aux exigences professionnelles (36%, contre 29%). Enfin pour 27% des employés (contre 31%), la charge de travail dépassait les ressources disponibles.

En revanche, la part des employés qui subissent des contraintes de l’appareil locomoteur est plus faible qu’en Europe (55% contre 66%). Chez nous, ce sont en particulier les secteurs de l’industrie et de la construction, l’hôtellerie-restauration ainsi que la santé qui comptent les taux les plus élevés.

Par rapport aux pays voisins, la Suisse compte en outre la proportion de salariés épuisés physiquement et émotionnellement la plus faible (34%) et la France la proportion la plus élevée (48%). En Autriche, en Allemagne et en Italie, ce chiffre se situait entre 40 et 41%. En Suisse, ce taux était particulièrement élevé dans le domaine de la santé. «En plus des conditions de travail difficiles dans ce secteur, ce résultat pourrait en partie s‘expliquer par les défis particuliers posés par la pandémie de Covid-19», explique le SECO.

On le voit: en règle générale, les Suisses se portent un peu mieux que les Européens. Pourquoi? À cette question, le SECO explique que la force du marché du travail chez nous réside «dans le degré nettement plus élevé de liberté de décision individuelle» (57%, contre 48% en Europe), les bonnes perspectives de carrière (59%, contre 50%) ainsi que la participation à l’organisation et la consultation sur le lieu du travail (65%, contre 57%).