Quatre masques par ouvrier

Le SIT indique que, lors d’une visite jeudi passé sur place, il a appris des travailleurs eux-mêmes que leur employeur n’avait distribué que quatre masques par personne depuis le début de la pandémie et « très peu » de gel hydroalcoolique. Le syndicat évoque également l’absence de désinfection des outils et de la cabane chauffée qui servait de réfectoire et de vestiaire, ainsi que l’absence d’une pharmacie de secours. Selon le SIT, le chef d’équipe aurait été licencié « pour avoir prétendument dénoncé les conditions sanitaires sur son chantier » . Lundi matin, les ouvriers ont refusé de reprendre le travail jusqu’à l’arrivée de leur employeur, qui a finalement accepté de réintégrer immédiatement le travailleur concerné.

Local supplémentaire

Saisie par le syndicat, l ’ Inspection p aritaire des e ntreprises (IPE) a mené une première visite vendredi et était également sur place lundi pour contrôler la mise aux normes sanitaires du chantier. Un deuxième container a été livré et permettra aux ouvriers d’avoir un vestiaire séparé du réfectoire, et dans lequel ils pourront respecter la distanciation sociale. Les inspecteurs de l’IPE « ont pu en revanche constater que l’employeur n’avait toujours pas, depuis vendredi, affiché les informations nécessaires, fait le marquage au sol, donné les masques, le désinfectant » , affirme le syndicat. Celui-ci annonce qu’il va déposer une dénonciation auprès du Ministère public pour « mise en danger de la santé et de la vie d’autrui » . Nous n’avons pas pu contacter l’entreprise concernée.