Accident à Elgg: passagère tuée, conducteur interpellé

La voiture a terminé sa course sur le toit, impacant notamment le trafic ferroviaire CFF.

Une femme de 27 ans a perdu la vie samedi soir dans un accident de la route à Elgg, dans le canton de Zurich. Selon les premiers éléments récoltés par la police cantonale, la voiture est sortie de route dans une courbe à droite, a chuté dans le talus en contrebas et a fini sur le toit. La victime, qui était la passagère, est décédée sur les lieux.

Le conducteur, pour sa part, a été légèrement blessé et dans un premier temps transporté à l’hôpital. Cet homme de 26 ans a ensuite été arrêté par la police lorsqu’il a pu quitter l’établissement de soins. «Soupçonné d’avoir commis un délit de chauffard, le ministère public a ouvert une procédure».

La route est restée fermée plusieurs heures et le trafic ferroviaire a également été impacté. La ligne entre Winterthour et Saint-Gall a été interrompue à plusieurs reprise pour les besoins de l’intervention et l’évacuation du véhicule accidenté.