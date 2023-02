Obwald : Conducteur grièvement blessé après une sortie de route

Lundi, peu après 8 heures, un homme de 36 ans est sorti de la route à la hauteur d’Acheriwald, entre Ennetmoos et Kerns, dans le canton d’Obwald. Son véhicule a décollé après avoir heurté un talus et a ouvert une brèche dans la forêt. Plusieurs arbres ont été sectionnés. La voiture a fait un tonneau et s’est immobilisée sur le côté 50 mètres en contrebas de la route.