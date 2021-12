Zurich – Conducteurs de trams priés de vérifier qu’il n’y a pas de mort à bord

Des procédures appliquées dans d’autres compagnies

«À Lausanne, les TL ont déjà vécu des situations où un voyageur a trouvé la mort alors qu’il était à bord, confie la porte-parole. Mais ceci reste toutefois très exceptionnel.» Elle indique que, après une prise de service – un tournus a lieu après quatre heures environ – une fois au terminus, le conducteur fait un tour du véhicule et répète cela régulièrement; aussi pour enlever les plus gros déchets. Enfin, s’il y a un conflit de personnes ou un décès de client, le conducteur ou la conductrice avertit le poste de commande qui lui envoie les services adaptés. Par ailleurs, ce sont souvent les autres voyageurs qui sont les meilleurs alerteurs de situations difficiles.

Les CFF confirment n’avoir pas eu de cas du genre de celui de Zurich. «Notre personnel est formé à appeler les secours en cas d’urgence médicale et le train s’arrête à la prochaine gare, de sorte de permettre aux secours d’intervenir rapidement.»

Aux TPG, on confirme avoir été aussi «confrontés à des «situations particulières» dans nos véhicules. L’intervention de notre personnel ou de notre clientèle s’est faite à chaque fois, à notre connaissance, quelques minutes après les faits. Des personnes ont d’ailleurs pu être sauvées grâce aux massages cardiaques prodigués par nos conducteurs ou nos conductrices jusqu’à l’arrivée des secours. De manière plus générale, nous disposons aux TPG d’une procédure déterminée. Notre personnel doit à chaque terminus faire un tour complet à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule en service, dans la mesure où le temps de battement le permet.»