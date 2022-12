Expérience inédite: Conduire avec un casque de réalité virtuelle: une expérience exceptionnelle

Internet regorge de vidéos montrant des personnes qui se jettent à corps perdu dans l’action avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. En s’immergeant dans la réalité virtuelle, beaucoup perdent, en partie, le contrôle de leur corps et rentrent droit dans le mur, foncent dans des téléviseurs ou tombent carrément à la renverse. Ce qui est hilarant pour le spectateur est souvent douloureux, et peut coûter cher, à l’utilisateur de la RV. Ce qui soulève la question suivante: comment ferons-nous le jour où les constructeurs automobiles utiliseront les vitres de voitures comme écrans – car c’est ce qu’ils ont l’intention de faire, à l’intérieur, comme à l’extérieur. Est-il possible que nous pilotions alors la voiture dans une sorte de jeu vidéo, alors qu'en réalité celle-ci se déplace en toute sécurité dans le trafic routier?

Des questions qui taraudent également BMW, qui a chargé son département sport M GmbH d’explorer ce domaine en intégrant judicieusement la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) pour des applications futures. Cela a donné naissance à la technologie «M Mixed Reality» qui équipe désormais une BMW M2 aménagée en conséquence. Un véhicule a ainsi été développé en collaboration avec Epic Games, grâce auquel il est possible de s’immerger dans la réalité virtuelle tout en se déplaçant dans le monde réel.

La rapidité avec laquelle on s’habitue à conduire dans la réalité virtuelle est étonnante, car chaque mouvement du véhicule est reproduit dans le monde pixélisé. BMW

C’est aussi dingue que ça en a l’air et la seule façon de mieux comprendre comment cela fonctionne est encore d’essayer soi-même. Pour ce faire, la M2 nous a été mise à disposition sur un terrain d’essai. La longue et très large piste de décollage d’un ancien aérodrome de l’armée de l’air est idéale pour cela. Alors, on embarque, on met le casque VR sur la tête et on serre le harnais à quatre points! Et déjà, l’excitation se transforme en nervosité. Comment cela est-il censé fonctionner?

Nous nous élançons lentement sur la longue piste; pour l’instant, le casque VR est toujours réglé sur «vue transparente», mais plus pour longtemps. L’ingénieur BMW côté passager, qui ne porte évidemment pas de casque VR et qui dispose de pédales de son côté, en cas d’urgence, tapote sur son ordinateur portable et subitement, nous voilà immergés dans un monde virtuel. Sur la piste virtuelle, il fait nuit et on aperçoit des immeubles éclairés en arrière-plan. Mais on n’est pas là pour faire du tourisme! C’est parti! Une voix d’ordinateur donne les consignes qui consistent à parcourir le circuit aussi vite que possible tout en évitant les obstacles et en collectant les pièces qui offre du bonus temps. Le compte à rebours est lancé, le portillon de départ s’ouvre, et c’est parti!

Les doutes s’envolent

On commence par un premier tour de piste à vitesse modérée. L’instructeur donne quelques brèves consignes dont on peut se passer, car on s’habitue étonnamment vite à cette réalité virtuelle. Cela s’explique notamment par le fait que tous les axes de mouvement et de rotation de la M2 sont pris en compte par le système. Lors du deuxième tour, les derniers doutes s’envolent et on met les gaz. Prendre le virage sans dévier de la trajectoire, récolter des pièces, éviter un portillon qui se ferme: comme dans un jeu vidéo, l’ambition de tout maîtriser tout en allant le plus vite possible se fait vite sentir.

La rapidité avec laquelle on s’habitue à ce type de conduite automobile est étonnante et, d’une certaine manière, effrayante. Est-ce-que cela signifie qu’on connaîtra bientôt un trafic routier quotidien pixélisé? BMW n’a pas encore de réponse concrète à cette question – il s’agit dans un premier temps de montrer ce qui est d’ores et déjà possible. «C’est la réponse à ceux qui se demandent à quoi ressembleront les futures expériences virtuelles dans le secteur automobile», déclare le patron de M, Frank van Meel. «Les gens doivent pouvoir vivre et ressentir ce nouveau sentiment – et nous leur offrons pour cela une solution adaptée avec M Mixed Reality». D’ailleurs, la technologie de réalité mixte est déjà utilisée depuis longtemps dans le secteur automobile: à l’instar de BMW, de nombreux autres constructeurs utilisent la réalité augmentée pour le développement de véhicules entre équipes. La réalité virtuelle est notamment utilisée pour la planification des processus de production. Et dans les voitures, il existe déjà l’affichage tête haute, qui projette des indications de navigation au moyen de la réalité augmentée. Mais quelle sera la prochaine étape?