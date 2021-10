CONTRÔLE DE POLICE – Conduire sous l’influence du cannabis: quelle est la durée de l’inscription au registre?

Question de Cedric à l’équipe d’experts de l’UPSA:

La police m’a contrôlé alors que j’étais sous l’influence du cannabis. Combien de temps cet événement restera visible en cas de nouveau contrôle de police?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA:

Cher Cedric,

Merci beaucoup pour votre question intéressante. Pour pouvoir vous répondre, je dois faire un petit détour.

Si, dans la circulation routière, une personne viole les règles de la circulation, elle risque qu’une procédure pénale et administrative soit ouverte contre elle. La procédure pénale aboutit à la prononciation d’une peine en cas de condamnation, qui peut être une amende, une peine pécuniaire, voire même une peine privative de liberté. Les mesures administratives ont pour but d’éduquer les conducteurs en faute et d’éloigner les conducteurs inaptes à la conduite. Dans ce dernier cas, la mesure administrative la plus fréquemment prononcée est le retrait du permis de conduire.

Le législateur suisse a choisi la tolérance zéro pour les cas de conduite sous l’influence de la substance active du tétrahydrocannabinol (THC). Si le contrôle révèle une concentration de plus de 1,5 microgramme de THC par litre de sang, la personne contrôlée est réputée inapte à la conduite (art. 31 al. 2 LCR en lien avec art. 2 al. 2 let. a OCR et art. 34 let. a OOCCR-OFROU). Cette valeur limite – dite de quantification – définit, en tenant compte d’une certaine marge d’erreur inhérente à la technique de mesure, à partir de quelle concentration une substance peut être constatée de manière fiable dans un échantillon.

Le législateur suisse a choisi la tolérance zéro pour les cas de conduite sous l’influence de la substance active du tétrahydrocannabinol (THC). Olivia Solari, UPSA

Elle doit être distinguée de la valeur dite d’effet, qui indique – comme la valeur limite applicable pour l’alcool – à partir de quelle concentration il faut admettre une limitation significative de la capacité de conduire. La limite de tolérance zéro est controversée, mais elle a été récemment confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 6B_282/2021). Celui-ci a admis que selon les connaissances actuelles, les milieux scientifiques ne sont pas au clair sur le lien entre la concentration de THC dans le sang et son effet réel.

La limite de tolérance zéro a pour conséquence que la preuve d’une très faible concentration de THC dans le sang établie lors d’un contrôle routier par la police suffit à ouvrir aussi bien une procédure pénale sur la base de l’art. 91 al. 2 let. b LCR qu’une procédure administrative au sens de l’art. 16c al. 1 let. c LCR. Résultat: des amendes drastiques et un retrait du permis de conduire pour trois mois au minimum.

Cependant, la police ne soumet un conducteur à un test de dépistage de drogues qu’en cas d’indices concrets de consommation de drogues. Sitôt qu’une mesure administrative a été prononcée et qu’elle devient exécutoire, le service des automobiles l’annote au registre des mesures administratives du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes (OFROU). La police a accès en tout temps aux données pertinentes de ce registre pour vérifier l’autorisation de conduire. Étant donné que l’acte décrit à l’art. 91 al. 2 let. b LCR est qualifié d’infraction par le code pénal suisse (CP), une inscription au casier judiciaire a également lieu.

La police ne soumet un conducteur à un test de dépistage de drogues qu’en cas d’indices concrets de consommation de drogues. Olivia Solari, UPSA

Passons maintenant à votre question concernant le moment auquel l’inscription à ces deux registres est effacée. Ce moment dépend de la mesure, respectivement de la peine, qui a été prononcée. Selon l’art. 22 al. 2 de l’ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC), un retrait de l’autorisation de conduire saisi dans le SIAC est effacé dix ans après sa révocation. Le même délai vaut selon l’art. 369 al. 3 CP pour l’inscription au casier judiciaire, pour autant que la peine pénale prononcée ne soit pas une peine privative de liberté d’un an ou plus sans sursis.

Lorsqu’à l’avenir vous observerez les règles de la circulation routière, vous n’aurez bien entendu plus rien à craindre, même en cas d’éventuel contrôle de police. Si à l’avenir vous consommez du cannabis, je vous conseille la plus grande prudence en matière de conduite d’un véhicule, en raison de la limite de tolérance zéro. En effet, la consommation de cannabis est presque toujours détectable dans le sang et dans l’urine pendant plusieurs jours après sa consommation, ou même plus longtemps encore. Si la police devait vous épingler encore une fois dans un état d’incapacité de conduire, les peines qui vous menaceraient alors en tant que récidiviste sont encore plus sévères que pour l’infraction commise la première fois.

Bonne route!

Envoyez simplement vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine sous le prénom de l’auteur dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».