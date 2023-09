Swissmint frappe une pièce à l'honneur de l'énergie éolienne

Tout comme les pièces dédiées au solaire et à l'hydraulique, le tirage des pièces à l'effigie de l'éolien est limité à 10'000 unités.

La nouvelle pièce dédiée à l'énergie éolienne est produite en argent et pèse 20 grammes.

La Monnaie fédérale Swissmint a annoncé lundi la mise sur le marché de la dernière pièce de la collection «Énergies d’avenir». Outre l’hydraulique et le solaire , les collectionneurs pourront se procurer dès le mercredi 27 septembre la pièce représentant l’énergie éolienne. Comme ses deux prédécesseurs, l’objet de collection arbore des éléments fluorescents qui brillent dans l’obscurité. Le tirage comprendra 10’000 pièces en qualité flan bruni d’une valeur nominale de 20 fr. et seront vendues à 79 fr. l’unité.

Avec l’arrivée de l’automne, Swissmint souhaite souligner l’importance de l’éolien sur l’approvisionnement énergétique national: en effet, deux tiers de cette ressource renouvelable sont produits en hiver, permettant de compenser la baisse de la production hydraulique et solaire à cette période. En achevant sa collection, Swissmint espère en outre attirer l’attention de la population helvétique sur les causes et conséquences du changement climatique en Suisse.