Aide humanitaire: Conférence à Genève pour tenter de débloquer l’aide au Soudan

Les deux camps se sont engagés à cesser tout mouvement pour laisser passer l’aide humanitaire dans ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres du monde. Mais les médicaments et les vivres restent rares, car les organisations humanitaires peinent à circuler et les cargaisons arrivées par avion sont souvent bloquées aux douanes. Les combats qui ont éclaté le 15 avril ont fait plus de 2000 morts, selon l’ONG Acled, et plus de 2,2 millions de déplacés et réfugiés, selon l’ONU.