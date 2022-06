L’Université de Genève ne portera pas plainte à la suite des conférences bloquées

Alors qu’elle l’avait initialement annoncé, l’Université renonce à porter plainte à la suite des interruptions de conférences survenues dans ses murs les 29 avril et 17 mai dernier. A ces dates-là, des activistes avaient empêché la tenue de présentations d’ouvrages jugés transphobes. L’alma mater avait considéré «inadmissible qu’un livre, dans une université, ne puisse pas être un objet d’études». Elle n’a pas changé d’avis mais, ainsi que l’a rapporté watson.ch , elle a préféré opter pour une autre méthode. Le rectorat dialogue en ce moment avec la CUAE (la faîtière des associations d’étudiants, qui avait apporté son soutien moral aux militants) dans l’espoir d’obtenir un accord réaffirmant les valeurs universitaires.

«Fondamentalement, des lignes rouges ont été tracées, explique Marco Cattaneo, le porte-parole de l’institution: le respect de la liberté académique, le refus de la violence et le respect dû aux personnes – on peut tout étudier, mais il y a des règles, des propos antisémites ne peuvent par exemple pas être tenus, le champ est borné. Si les membres de la communauté universitaire s’accordent clairement sur ces valeurs, ce sera plus efficace qu’un dépôt de plainte.»