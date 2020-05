Amérique latine

Confiné, le Mexique bat un record annuel de violence

Le Mexique a vécu dimanche sa journée la plus violente en dépit du confinement instauré pour lutter contre le coronavirus.

Le Mexique a connu dimanche sa journée la plus violente depuis le début de l'année avec 105 assassinats, en dépit du confinement de la population décrété pour lutter contre le coronavirus. Le précédent «record» de violence datait du 4 avril avec 104 meurtres.

Les chiffres, relevés lundi par les parquets des différents États mexicains et de l'État fédéral, révèlent que l'État de Mexico (centre) a enregistré le plus grand nombre d'assassinats avec 12 meurtres en 24 heures, suivi de l'État de Chihuahua (nord-est) avec 10, de la ville de Mexico, des États de Guanajuato (centre) et Oaxaca (sud) qui ont chacun enregistré neuf meurtres.