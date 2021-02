Pandémie (GB) : Confiné sans bière? Faites appel à la Beerbulance!

Trois propriétaires anglais de pub se sont associés pour offrir un service de livraison de bières d’urgence en cette période de confinement.

«C’est une manière de nous aider nous-mêmes, de faire fonctionner le pub et les brasseries, de faire plaisir aux habitants et, espérons-le, de briser la monotonie du confinement», a déclaré Max Turner.

Ce pub mobile permet ainsi d’écouler les stocks excédentaires et de soutenir les brasseries locales. Il propose également des paniers à gin, avec mélangeurs et garnitures.

Pour les fans de rugby

Les trois Anglais ont lancé leur projet pile au moment du premier match du tournoi de rugby des Six Nations. En temps normal, les Six Nations sont toujours un moment important pour les pubs et les brasseries locaux, les fans de rugby affluant pour regarder les matchs. «Actuellement, c’est tellement plus calme que normalement à cette période de l'année… C’est donc également une bonne chose de garder ainsi le contact avec nos habitués», ont-ils ajouté.