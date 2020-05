Confinement allégé

Les chats vont adorer, les chiens beaucoup moins

Les matous vont sans doute être soulagés que leur maître retourne peu à peu au travail. Ce sera tout le contraire pour les toutous.

«Bibi, elle se cache beaucoup plus souvent qu'avant, énonce Olivianne, du haut de ses cinq ans. Elle va dans la petite maison sur le balcon, derrière le canapé ou sous le lit.» Depuis le début du confinement, la chatte de la famille peine à gérer la présence soudaine et constante de maman et papa, ainsi que «de deux enfants en bas âge et très actifs», sourit la mère de la fillette. Chez Mike et sa copine, le petit félin du couple souffre lui aussi: «Ça m'a frappé. Les premières semaines, il ne dormait plus l'après-midi alors que c'était toujours le cas d'habitude». De son côté, Olivier est catégorique: ses matous «sont incroyablement plus chiants qu'avant le coronavirus!»