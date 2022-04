Chine : Confinement de Shanghai: la censure d’une vidéo choque le web

Une vidéo sur les conséquences du confinement de Shanghai sur ses habitants a été effacée du web chinois par les censeurs, suscitant samedi l'indignation des internautes.

Shanghai , la capitale économique chinoise peuplée de 25 millions de personnes, affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé a annoncé samedi 12 nouveaux morts et plus de 23'000 nouveaux cas positifs dans la mégapole. Il s’agit d’un rebond de près de 6000 cas par rapport à la veille.

Rebond de l'épidémie

Les autorités locales attribuent notamment cette nouvelle hausse à la promiscuité dans certains vieux bâtiments d’habitation, où cuisines et toilettes sont partagées. La quasi-totalité des habitants de Shanghai est confinée chez elle depuis début avril. Beaucoup d’habitants ont des difficultés pour s’approvisionner en produits frais et pour voir un médecin.

Intitulée «Siyue zhi sheng» («Les voix d’avril»), la vidéo de six minutes est un long plan-séquence de Shanghai filmée depuis les airs. L’auteur a ajouté sur ces images en noir et blanc, par ordre chronologique, une succession de sons extraits de conférences de presse, de vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou d’appels téléphoniques d’habitants.

La voix des habitants

Rapide censure

Clips de protestation

En signe de mécontentement, nombre d’internautes ont partagé sur WeChat des clips musicaux de deux chansons aux paroles contestataires: «Do You Hear the People Sing?» (de la comédie musicale «Les Misérables») et «Another Brick In The Wall» (du groupe Pink Floyd). La première est un appel à la rébellion. La seconde fustige notamment le «contrôle de la pensée».