Royaume-Uni

Confinement durci à Leicester après une flambée de coronavirus

Les commerces «non essentiels», qui avaient rouvert mi-juin, devront à nouveau fermer à partir de mardi et les écoles dès jeudi à Leicester en raison d’une flambée de cas de nouveau coronavirus.

Une flambée de cas de nouveau coronavirus a poussé lundi le gouvernement britannique à durcir le confinement à Leicester (centre), au moment où il s’apprête à fortement assouplir les restrictions partout ailleurs en Angleterre et à annoncer un plan d’investissements pour relancer une économie mal en point.

Leicester est la première ville à se voir imposer des restrictions locales, qui seront réévaluées dans deux semaines, à contre-courant du déconfinement qui connaîtra une étape majeure samedi en Angleterre avec la réouverture des pubs, restaurants, hôtels et coiffeurs.

Les commerces «non essentiels», qui avaient rouvert mi-juin en Angleterre après avoir dû baisser le rideau fin mars, devront à nouveau fermer dès mardi; et les écoles, accessibles depuis le début du mois à certains élèves de maternelle et primaire, à partir de jeudi.

Comme Roosevelt

Autour d’un millier de personnes sont testées positives chaque jour et certaines voix ont dit craindre un retour à la normale dangereux.

Si le Royaume-Uni est l’un des pays les plus endeuillés au monde, il est aussi l’un de ceux dont l’activité a été le plus affectée, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyant une chute historique de plus de 10% du Produit intérieur brut cette année.