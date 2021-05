France : Confirmation de la dissolution de Génération identitaire

Le Conseil d’Etat français a estimé lundi que la dissolution du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire était «proportionnée».

Le Conseil d’Etat français a estimé lundi que la dissolution du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire était «proportionnée à la gravité des risques pour l’ordre public» de l’association qui avait contesté via un référé-suspension sa dissolution décrétée en mars. «Cette association, sous couvert de contribuer, selon ses dires, au débat public sur l’immigration et de lutte contre le terrorisme islamiste, propage, depuis plusieurs années, des idées (…) tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les étrangers et la religion musulmane», a estimé le Conseil d’Etat.

Vendredi, l’association avait contesté devant le juge des référés sa dissolution, décrétée le 3 mars et justifiée selon le gouvernement par l’«incitation à la discrimination, à la haine et à la violence» et la «volonté d’agir en tant que milice privée». Lors de l’audience, la défense a estimé que l’association ne faisait que participer au débat public sur «le lien entre immigration et terrorisme, et plus globalement l’insécurité», en adoptant «une position ferme et dure»: «stopper l’immigration», selon Me Pierre Robillot.