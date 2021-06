Genève : Conflit à Swissport: plainte déposée auprès de l’Etat

Un syndicat estime que l’entreprise d’assistance au sol viole la loi sur le travail. D’autres organisations de défense des employés se désolidarisent de la démarche.

Alors que le personnel et la direction de Swissport s’écharpent depuis des mois, Avenir Syndical a annoncé mardi le dépôt d’une plainte auprès de l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). En ne comptabilisant pas comme temps de travail les minutes que les employés passent à s’équiper et à franchir les portiques de sécurité, le dernier-né des syndicats genevois estime que l’entreprise d’assistance au sol viole la loi sur le travail. Ainsi, la direction «vole en moyenne une demi-heure par jour à son personnel», assure Avenir Syndical.