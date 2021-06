Aviation : Conflit Airbus-Boeing: accord signé entre l’UE et les USA

L’Union européenne et les États-Unis ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu’ils s’infligent dans le cadre d’un contentieux entre Airbus et Boeing.

Des responsables européens et américains ont confirmé mardi un accord entre l’UE et les États-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing.