Conflit au Proche-Orient: Israël commémore l’attaque du 7 octobre

Israël se recueille mardi, dans le silence et les larmes, en hommage aux victimes de l’attaque d’une ampleur sans précédent du Hamas il y a un mois, qui a traumatisé le pays. Sur l’esplanade de l’université hébraïque de Jérusalem, plus d’un millier de personnes, principalement des étudiants et des enseignants, ont respecté ensemble une minute de silence, puis ont prié et chanté l’hymne national.