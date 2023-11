Conflit au Proche-Orient: la désinformation est hors de contrôle

Visionné des millions de fois

«Pallywood»

Accuser à tort les gens de simuler leur souffrance est devenu «l’une des tactiques de désinformation les plus prévisibles» dans un contexte de crise, explique Mike Caulfield, qui étudie les fake news en ligne au Centre pour un public informé de l’université de Washington. Ces récits se sont démultipliés avec la guerre entre Israël et le Hamas. Certains des messages ciblant les habitants de Gaza touchés par la guerre ont utilisé le terme «Pallywood», une appellation péjorative mélangeant «Palestine» et «Hollywood».

Les factcheckers de l’AFP ont démenti de nombreuses affirmations assorties de photos détournées, car prises à d’autres moments, dans d’autres lieux. Des comptes officiels israéliens sur X, y compris des ambassades, ont affirmé à tort qu’une vidéo d’un enfant palestinien mort ne montrait en fait rien de plus qu’une poupée enveloppée dans un tissu. D’autres comptes ont présenté à tort des séquences d’une manifestation en Égypte en 2013 et d’un cours de préparation aux funérailles en Malaisie comme des Palestiniens mettant en scène leur propre mort.

«Déshumanisant»

«Il s’agit d’un ensemble de recettes: trouver quelques photos de personnes qui se ressemblent ou passer au crible des vidéos et trouver quelque chose dont on peut prétendre qu’il s’agit d’une mise en scène de guerre», souligne Mike Caulfield. Ces récits «prennent souvent le pire moment de la vie d’un parent ou d’un partenaire – la perte d’un être cher – et en font un cirque. C’est cruel et c’est de l’exploitation», dit-il.