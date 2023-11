Conflit au Proche-Orient: La guerre cristallise en Suisse

La guerre fait rage au Proche-Orient depuis six semaines. Après l’attaque des terroristes du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, l’État hébreux a répondu par des raids aériens et une offensive terrestre sur la bande de Gaza. Six semaines après le déclenchement des hostilités, chacun a son avis sur la question, en Suisse. Notamment, lorsqu’il s’agit de désigner les responsables du conflit. Ainsi, 40% des personnes sondées estiment que les Palestiniens sont responsables de la situation actuelle. 27% partagent les torts entre les deux camps tandis que 35% jugent Israël coupable.