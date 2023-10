Le siège total de Gaza par Israël est interdit par le droit international

«Preuves de crimes de guerre»

Volker Türk s’est dit «profondément choqué et indigné par les allégations d’ exécutions sommaires de civils et, dans certains cas, d’horribles massacres perpétrés par des membres de groupes armés palestiniens». Le Haut-Commissaire a demandé à ces groupes de «libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus». «La prise d’otages est interdite par le droit international», a-t-il souligné. Il a également indiqué que selon les informations dont disposent ses services, les bombardements de Gaza par les forces armées israéliennes ont fait «des victimes civiles».

Pour sa part, la Commission d’enquête permanente de l’ONU sur les violations des droits de l’homme dans les territoires palestiniens et Israël a déclaré «recueillir et conserver des preuves de crimes de guerre commis par toutes les parties» depuis les attaques menées par le Hamas samedi dernier. «Il y a déjà des preuves claires que des crimes de guerre pourraient avoir été commis lors de la dernière explosion de violence en Israël et à Gaza, et tous ceux qui ont violé le droit international et pris pour cible des civils doivent être tenus responsables de leurs crimes», soutient cette commission, mise sur pied en 2021 par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. «Prendre des civils en otage et utiliser des civils comme boucliers humains sont des crimes de guerre», relève la commission.