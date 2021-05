Éthiopie : Conflit du Tigré: Washington impose des restrictions de visa

Les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d’avoir mis de l’huile sur le feu dans le conflit au Tigré.

«Le peuple au Tigré continue de souffrir de violations des droits humains, d’abus, d’atrocités, et a urgemment besoin d’une aide humanitaire qui est bloquée par les militaires éthiopiens et érythréens ainsi que par d’autres acteurs armés», a déploré le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué dimanche.

Les restrictions de visa visent «d’actuels ou d’anciens responsables gouvernementaux éthiopiens ou érythréens, des membres des forces de sécurité et d’autres personnes pour inclure des forces régionales et irrégulières de l’Amhara et des membres du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF)», selon lui.

Aide humanitaire

Les États-Unis prévoient également des restrictions «de grande échelle» en matière d’assistance économique et sécuritaire à l’Éthiopie, mais prévoient en revanche de poursuivre leur aide humanitaire dans les domaines comme la santé, l’alimentation et l’éducation.

«Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts les tueries, les déplacements forcés, les violences sexuelles systémiques et les autres violations et abus des droits humains», a insisté Antony Blinken. «Nous sommes également horrifiés par la destruction de biens publics comme les points d’eau, les hôpitaux et les infrastructures médicales qui se produisent au Tigré».