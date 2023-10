A Tel-Aviv, un sit-in pour exiger la démission de Netanyahu

Cette veille ininterrompue se tient avenue Kaplan à l’initiative d’un collectif créé pour dénoncer le «fiasco» de «Bibi», le surnom en Israël du Premier ministre, et exiger sa démission. Deux tentes aux panneaux latéraux relevés ont été dressées devant la façade de l’édifice. La plus grande fait face à l’entrée gardée par deux soldats qui filtrent les allées et venues. L’autre se trouve un peu plus haut sur l’avenue où des dizaines de milliers d’Israéliens ont manifesté à partir de janvier, chaque samedi soir pendant 39 semaines, contre une réforme judiciaire du gouvernement jugée «anti-démocratique».