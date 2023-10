Guerre Israël-Hamas: La détresse psy s’intensifie: «Je vis comme une morte-vivante»

Selon la direction du kibboutz Beeri, 85 personnes y ont été tuées et 32 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles des otages présumés.

Ella Ben Ami, 23 ans, fait le même cauchemar presque toutes les nuits: sa mère, kidnappée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas, est allongée par terre, les mains liées, sans eau et sans nourriture. Evacuée comme les quelque 900 autres membres du kibboutz Beeri, dans le sud d’Israël, dans un hôtel sur la mer Morte, la jeune femme, dont le père a également été enlevé, dit «vivre depuis comme une morte-vivante». Assise à une terrasse de l’hôtel, le regard dans le vague, elle confie: «Depuis le 7 octobre c’est comme un seul jour qui n’en finit pas. Je n’ai jamais ressenti un tel sentiment d’impuissance.»

Barricadée avec son petit ami pendant 18 heures dans l’abri anti-missiles de leur maison, elle a suivi en direct, impuissante, via les messages envoyés par son père, l’enlèvement de ses parents qui vivaient dans une autre allée du kibboutz. «Chaque famille ou presque a perdu quelqu’un. Personne ne parvient à réaliser qu’il y a autant de gens que nous ne verrons plus», dit Ella Ben Ami.

Selon la direction du kibboutz Beeri, 85 personnes y ont été tuées – dont les corps ont été identifiés - et 32 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles des otages présumés.

Près de trois semaines après les attaques, au cours desquelles des commandos du mouvement islamiste Hamas se sont infiltrés dans les localités juives limitrophes de la bande de Gaza , tuant hommes, femmes, enfants et bébés, les survivants peinent à retrouver un équilibre psychique.

«Traumatisme collectif»

Malgré leur expérience dans le traitement des situations d’urgence, les spécialistes israéliens de la santé mentale sont submergés par le nombre et l’ampleur des traumatismes.

«Toutes les tranches d’âge ont été touchées, des bébés aux personnes âgées, et les traumatismes sont extrêmement divers, de la personne enfermée dans un abri pendant 20 heures avec des tirs incessants, à celle dont les proches ont été enlevés ou dont la femme et les enfants ont été massacrés», ajoute-t-elle.

Dans le cas des kibboutz, s’est ajouté «en plus des traumatismes individuels, le traumatisme collectif d’une communauté qui avait confiance dans l’Etat et l’armée et qui s’est sentie abandonnée», dit-elle.