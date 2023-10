Conflit en Israël: appel au «cessez-le-feu» au «Sommet pour la paix»

Réunis «pour la paix» au Caire, des dirigeants du monde ont réclamé samedi un «cessez-le-feu» entre Israël et le Hamas , plaidant pour une aide «massive» à Gaza et une «solution» définitive à 75 ans de conflit israélo-palestinien.

«Il faut agir maintenant pour mettre fin au cauchemar», a lancé le patron de l’ONU Antonio Guterres, alors que plus de 1400 personnes ont été tuées et 200 prises en otage en Israël par le Hamas depuis son attaque meurtrière le 7 octobre. Près de 4400 Palestiniens ont été tués par les représailles israéliennes à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement palestinien au pouvoir dans le petit territoire.

Sous «siège complet»

Pour l’ONU, il faudrait au moins 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout. Antonio Guterres a lancé ce plaidoyer devant les chefs d’Etat d’Egypte, de Jordanie, de l’Autorité palestinienne, notamment, ainsi qu’un parterre de chefs de diplomatie arabes et européens, les patrons de la Ligue arabe, de l’Union africaine et de l’Union européenne. La Russie, la Chine, le Japon, le Canada et les Etats-Unis étaient également représentés.