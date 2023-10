Conflit Israël-Gaza: A Londres, la sécurité est renforcée après des «incidents»

La police de Londres a augmenté ses patrouilles dans des quartiers de la capitale britannique après «un certain nombre d’incidents en relation avec le conflit» en Israël et à Gaza, a-t-elle annoncé dans la nuit de samedi à dimanche. «Nous avons connaissance d’un certain nombre d’incidents, y compris ceux qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, en relation avec le conflit en cours en Israël et à la frontière avec Gaza», a écrit la Metropolitan Police, dans un communiqué, sans donner de précisions sur ces incidents.