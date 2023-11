Conflit Israël-Gaza: une usine d’armements bloquée en Angleterre 

Des manifestants et des syndicalistes bloquent une usine de BAE Systems à Rochester, au sud de l’Angleterre, le 10 novembre 2023.

Selon les organisateurs, plus de 400 représentants des syndicats Unite, Unison, GMB ou NEU travaillant dans l’enseignement, la santé ou encore l’hôtellerie ont participé au blocage, avec des drapeaux palestiniens et des pancartes «les contribuables ont du sang sur les mains» ou «arrêtez d’armer la machine de guerre israélienne». Dans un communiqué, ils ont appelé le gouvernement britannique à mettre fin «à sa complicité dans les crimes de guerre commis en Palestine, en arrêtant de vendre des armes à Israël et en soutenant un cessez-le-feu immédiat.»