Europe: Par contagion, une synagogue visée, des aéroports évacués

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuivait mercredi, des faits en lien se sont produits en France ou en Allemagne. Plusieurs aéroports ont fait l’objet d’évacuation mercredi matin en France après des «menaces d’attentats» reçues par mail, a indiqué à l’AFP une source policière. Cette source a affirmé que six aéroports étaient concernés: Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais. Une «levée de doute» est en cours, a-t-elle ajouté.

De son côté, un porte-parole de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a confirmé des «alertes à la bombe» et des «évacuations des aérogares» mercredi matin sur quatre plateformes – Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris) – sans être en mesure de donner davantage de détails dans l’immédiat.

Retards importants

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, trois aéroports subissaient des retards importants peu après midi: Toulouse-Blagnac (deux heures à l’arrivée, une heure et demie au départ), Lille-Lesquin (une heure et demie à l’arrivée et au départ) et Beauvais-Tillé (près de deux heures au départ).