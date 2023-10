Médecins du monde s'inquiète du sort réservé aux enfants à Gaza

Le vice-président de Médecins du monde met en garde contre une «mortalité exponentielle» chez les enfants de Gaza «dans les jours qui viennent», du fait des bombardements, mais aussi de «toutes ces maladies de base qu’on ne pourra plus soigner».

À Gaza, les médecins «opèrent à même le sol» et pratiquent des césariennes ou des «amputations de gamins sans anesthésie» du fait du manque de médicaments, a dénoncé, lundi, Médecins du monde (MDM), qui craint une surmortalité infantile «exponentielle» à très court terme.

Un «siège complet»

L’armée israélienne bombarde incessamment Gaza en représailles après l’attaque, le 7 octobre, sur son territoire, des combattants du mouvement islamiste palestinien, qui ont tué plus de 1400 personnes, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations.

Depuis le 9 octobre, ce petit territoire surpeuplé est en outre soumis à un «siège complet», qui prive ses 2,4 millions d’habitants d’eau, de nourriture et d’électricité. L’aide internationale y arrive au compte-goutte.

«D’une prison à ciel ouvert à un charnier à ciel ouvert»

Si MDM, qui compte une vingtaine de salariés sur place, «condamne» les «atrocités inqualifiables» du Hamas, commises le 7 octobre, «il faut condamner aussi le fait qu’aujourd’hui on assoiffe, on affame, on bombarde des gens sans perspective de sortie d’un territoire de 300 km2», s’est indigné Jean-François Corty.