Des proches d'Israéliens disparus appellent le CIRC à l'aide à Genève

«Absolument rien n’a été fait»

«SOS!! Il faut que quelqu’un soit là pour s’en occuper», lance devant les médias Doris Liber, sans nouvelle de son fils Guy Iluz, 26 ans, depuis l’attaque au cours de laquelle le Hamas a pris quelque 200 personnes en otages. Son fils participait au festival de musique où plusieurs centaines de personnes sont mortes ou ont été blessées dans l’attaque du mouvement islamiste. «Il a appelé depuis la fête. Nous avons entendu les tirs, il a été blessé», dit Doris Liber. Elle et les proches de deux autres personnes disparues sont venus vendredi à Genève rencontrer la présidente du CICR Mirjana Spoljaric Egger, ainsi que le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk. Selon eux, la communauté internationale n’en fait pas assez pour les aider à retrouver leurs proches et à avoir des nouvelles.

«Absolument rien n’a été fait. Nous attendons de l’Europe qu’elle se manifeste et dise que ce n’est pas acceptable, que ce n’est pas juste. Nous attendons de l’Europe qu’elle se manifeste et crie», assène Assaf Shem Tov, sans nouvelle de son neveu, Omer Shem Tov, 21 ans, qui était également au festival. «Nous demandons à l’humanité d’intervenir», ajoute-t-il. Il souhaite que le CICR, qui fait depuis des décennies des visites dans les centres de détention israéliens et palestiniens, «se rende sur place pour voir les otages et s’assurer qu’ils sont bien traités».