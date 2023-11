Conflit Israël-Hamas: 330 enquêtes pour antisémitisme ouvertes en France depuis le 7 octobre

Dimanche, plus de 182’000 personnes ont défilé en France, dont 105’000 à Paris, lors des marches contre l’antisémitisme, selon les autorités.

Un total de 330 enquêtes ont été ouvertes par la justice en France pour actes antisémites et apologie du terrorisme depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre, a-t-on appris lundi auprès de la Chancellerie. Cette annonce intervient au demain des marches contre l’antisémitisme. Dimanche, plus de 182’000 personnes ont défilé en France, dont 105’000 à Paris, selon les autorités.