Conflit Israël-Hamas: Biden s’est entretenu avec Netanyahou et Abbas

Le président américain Joe Biden a dit samedi au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au président palestinien Mahmoud Abbas que les États-Unis se préoccupaient à la protection des civils dans le cadre du conflit entre le Hamas et Israël.

Au moins 1300 personnes, pour la plupart des civils, parmi lesquels au moins 130 ressortissants étrangers ou binationaux, ont été tués en Israël depuis l’attaque du Hamas perpétrée le 7 octobre. Plus de 2200 Palestiniens, la plupart des civils, dont 724 enfants, sont morts dans la bande de Gaza, un territoire pauvre coincé entre Israël et l’Égypte, et plus de 8700 blessés, selon le Hamas. L’État israélien estime qu’environ 150 personnes, civils, soldats et étrangers, ont été enlevées lors de l’attaque par le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël.