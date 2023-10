Conflit Israël-Hamas: «On dit aux enfants que ça sera bientôt fini»

«Lorsqu’on entend les sirènes, on fonce dans l’abri. Là où on habite, ça arrive deux fois par jour. Le bruit des interceptions par le Dôme de fer des missiles envoyés depuis Gaza est très impressionnant. Mais ce n’est rien en comparaison de ce que vivent les gens plus au sud du pays, où des massacres ont été perpétrés .» Caroline*, qui a la double nationalité suisse et israélienne, a déménagé en Israël il y a une dizaine d’années. Elle habite une banlieue résidentielle de Tel-Aviv avec son mari et ses trois enfants en bas âge. «On est meurtris par ce qu'il se passe. C'est pire que dans nos cauchemars», confie, émue, cette mère de famille. Depuis l’attaque par le Hamas samedi , qui a engendré des représailles, on déplore des milliers de morts dans les deux camps.

En Israël, le système éducatif est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, et le télétravail s’est généralisé. «On ne sort pas de chez nous, sauf pour les besoins nécessaires. À tout moment, des missiles peuvent être lancés sur notre région. On vit dans l'inquiétude, explique Caroline. L’autre jour, on a emmené les enfants à la place de jeux, mais on est vite rentrés… L’atmosphère est lourde.» Et il est difficile d’expliquer le conflit armé à de jeunes oreilles. «L’aînée, qui a moins de 5 ans, pose beaucoup de questions. On lui raconte que des méchants lancent des bombes parce qu’ils ne veulent pas qu’on habite sur cette terre. On essaie de la rassurer en lui disant que tout sera bientôt fini.»