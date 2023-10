Des tirs à la frontière libanaise font un mort israélien

La tension est encore montée d’un cran dimanche à la frontière entre Israël et le Liban , avec des échanges de tirs ayant fait un mort et plusieurs blessés côté israélien, où la zone frontalière a été fermée aux civils. Le Hezbollah libanais a revendiqué la frappe meurtrière sur Shtula, dans le nord d’Israël, qui de son côté a indiqué riposter en visant des positions du mouvement pro-iranien sur le territoire libanais.

Ces échanges s’inscrivent dans un contexte de tension grandissante à la frontière entre les deux pays, où se multiplient les accrochages depuis le début de la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien. L’armée israélienne a annoncé fermer l’accès de la zone frontalière avec le Liban aux civils. «Une zone de quatre kilomètres à partir de la frontière nord avec le Liban a été fermée», a indiqué l’armée dans un communiqué. «Nous avons un civil tué et plusieurs personnes blessées dans l’attaque. L’armée a riposté en ouvrant le feu et a détruit des positions du Hezbollah et la source des tirs», a déclaré Daniel Hagari, un porte-parole de l’armée israélienne, à des journalistes.