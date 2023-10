Conflit Israël-Hamas : bombardements «sans précédent» sur Gaza

Les bombardements sont «les plus violents depuis le début de la guerre» le 7 octobre, selon le Hamas.

Le Hamas a fait état vendredi soir de violents combats entre ses combattants et l’armée israélienne dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien.

«Nous faisons face à des incursions israéliennes au sol à Beit Hanoun (nord) et al-Boureij (centre). De violents combats sont en cours», a affirmé la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, dans un communiqué. Ces combats sont intervenus après que l’armée a annoncé avoir intensifié ses frappes «d’une manière très significative» sur la bande de Gaza et affirmé vouloir y «étendre» ses opérations terrestres.

L’ONU, qui réclame une trêve, a dit redouter une «avalanche sans précédent de souffrances» dans le petit territoire palestinien de 362 km2 assiégé et privé de tout, où s’entassent quelque 2,4 millions d’habitants. Les frappes israéliennes, très intenses selon des images de l’AFP, ont atteint une ampleur inédite depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien il y a trois semaines, a indiqué la télévision publique israélienne Kan.

Ciel orange et rouge

Dans le même temps, les communications et internet ont été coupés à Gaza, selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans ce territoire depuis 2007. Les journalistes de l’AFP ont expliqué qu’ils ne pouvaient communiquer que dans les zones où ils captaient le réseau israélien.

Vendredi soir, le ciel au-dessus de la bande de Gaza était rouge et orange, embrasé par les explosions et les couleurs des incendies déclenchés par les frappes, selon des images en direct de l’AFP. «L’odeur de la mort est partout, dans chaque quartier, chaque rue et chaque maison», s’exaspère un médecin de Gaza, Raëd Al-Astal.