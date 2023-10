Israël-Hamas : le kibboutz de Kfar Aza théâtre d'un inconcevable massacre de civils

Trois petits vélos, sagement garés à côté de six sacs mortuaires israéliens, des cadavres d’assaillants palestiniens en arrière-plan. L’assaut, samedi, de combattants du Hamas contre le kibboutz de Kfar Aza a viré au carnage, tuant plus de 100 civils, selon des militaires israéliens.

Assaut d’une violence extrême

Les attaquants n’ont guère mis de temps à rejoindre cette communauté agricole, où les voitures et les demeures modestes attestent de l’aisance toute relative des occupants. La bande de Gaza, d’où ils venaient, est à 2 kilomètres de là, visible à l’œil nu. Des nuages de fumée s’en échappaient mardi, du fait des représailles israéliennes contre le Hamas , a constaté l’AFP.

La menace faisait partie du quotidien des habitants de Kfar Aza, qui se sont installés dans ce vieux kibboutz soit par idéologie, afin de maintenir une présence israélienne au plus près de l’enclave palestinienne, soit pour le coût de la vie moins chère qu’ailleurs. Israël s’est retiré unilatéralement de la bande de Gaza en 2005. Mais les tirs de roquettes réguliers ici n’étaient rien face à l’assaut de samedi, dont la violence invraisemblable a traumatisé jusqu’aux soldats israéliens ayant fini de libérer les lieux dans la nuit de lundi à mardi. «Quand nous avons retiré les cadavres des civils, d’enfants, j’ai pensé au général Eisenhower, après qu’il a vu les camps de la mort en Europe», observe le major général Itai Veruv, à la retraite, face à la presse.

«J’ai craqué quand j’ai vu les corps de deux enfants»

Dans une partie du kibboutz réservée aux jeunes adultes, de petites maisons sont noircies. Les Palestiniens «les ont incendiées, pour forcer leurs occupants à sortir» et ensuite les mitrailler, raconte un officier israélien de 24 ans, Omer Barak. «Mais beaucoup ont préféré périr dans les flammes, peut-être intoxiqués par la fumée, plutôt que d’être tués par les terroristes, poursuit-il. Nous avons trouvé beaucoup de cadavres à l’intérieur des maisons.» Lui qui s’est battu deux jours durant pour libérer Kfar Aza s’est dit «terrifié» une fois le kibboutz repris: «Je n’avais jamais rien vu de pire. J’ai craqué quand j’ai vu les corps de deux enfants assassinés.»

«Normalement, ce sont des images rapportées d’Ukraine»

Ailleurs, la dépouille d’un assaillant, coupé en deux, fait face à un alignement d’abris antiaériens blancs, dans lesquels les habitants s’étaient réfugiés, et dont certains présentent des traces d’explosion au niveau des fenêtres. «Les terroristes ont jeté des grenades à l’intérieur. Personne n’a survécu», soupire Itai Veruv. D’après le général Veruv, «70 terroristes armés et entraînés» ont attaqué Kfar Aza samedi vers 6 h 30, pour provoquer «un massacre, un désastre». Plusieurs militaires israéliens interrogés par l’AFP font état de plus de 100 morts civils, parfois 150.