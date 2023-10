Joe Biden cherche à unir l'Amérique derrière Israël et l'Ukraine

Joe Biden, en campagne pour un second mandat, veut souder les Américains derrière la défense d’Israël et de l’Ukraine, un pari risqué qui pourrait braquer ses adversaires politiques tout en crispant une partie de son électorat.

Le président américain s’adressera jeudi à la nation à 20h locales, depuis le Bureau ovale, sur la «réponse (des États-Unis) aux attaques terroristes du Hamas contre Israël et à la brutale agression de l’Ukraine par la Russie». Rentré mercredi soir de Tel-Aviv où il a effectué un voyage périlleux à bien des égards, le démocrate de 80 ans croit pouvoir forger un consensus politique, ou au moins budgétaire, en joignant dans une même cause deux pays en guerre, soutenus par Washington et qu’il a visités. Avant sa visite à Kiev en février, jamais un président n’était allé dans une zone de conflit qui n’ait été sous le contrôle de l’armée américaine, ce que Joe Biden a donc fait deux fois.