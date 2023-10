La rue arabe gronde après la frappe sur un hôpital à Gaza

«Journée de colère»

D’importants rassemblements ont eu lieu à Amman, Tunis, Beyrouth, Damas et d’autres capitales, comme Manama, au lendemain du drame qui a fait au moins 471 morts, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza assiégée, et suscité des appels à une «journée de colère» dans le monde arabe.

«Massacres en série»

Au Liban, des centaines de personnes ont pris part à une manifestation à l’appel du Hezbollah pro-iranien et allié du Hamas dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, brandissant des drapeaux palestiniens et du parti chiite. «Ce qui se passe à Gaza n’est pas un conflit ou une guerre (...) des massacres en série sont commis», a déclaré un haut responsable du mouvement, Hachem Safieddine. «Les Israéliens tenteront de cibler davantage d’hôpitaux, de personnel paramédical, secouristes et d’habitants de Gaza sans sourciller afin d’en expulser» les habitants, a-t-il ajouté.