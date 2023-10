Conflit Israël-Hamas: L’armée israélienne avance dans Gaza, où la situation se dégrade

Lundi, l’armée israélienne a assuré avoir frappé en 24 heures «600 cibles» – dépôts d’armes, lancements de missiles et caches – du Hamas.

«Tsahal a étendu son entrée terrestre dans la bande de Gaza, elle le fait par étapes mesurées et très puissantes, en progressant méthodiquement», a dit lundi Benyamin Netanyahou, selon qui la «troisième phase» de l’opération militaire a débuté. Depuis vendredi soir, opérations au sol et frappes israéliennes se sont intensifiées, avec pour objectif d’«anéantir» le mouvement islamiste palestinien, dont l’attaque sur le sol israélien le 7 octobre a déclenché le conflit.

«Siège complet»

Ces opérations mettent à très rude épreuve les 2,4 millions d’habitants de Gaza, soumis depuis le 9 octobre à un «siège complet» les privant d’eau, de nourriture et d’électricité après déjà un blocus depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007.

«La poignée de convois autorisés via Rafah n’est rien comparé aux besoins de plus de 2 millions de personnes piégées à Gaza», a dénoncé le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) Philippe Lazzarini, regrettant qu’«une population entière (soit) déshumanisée». Il a réclamé un «cessez-le-feu humanitaire immédiat devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes».

Des tonnes d’aide bloquées

Le Hamas affirme que 8306 personnes, majoritairement des civils et parmi lesquels 3457 enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre. «Il ne peut s’agir de dommages collatéraux», a déploré Philippe Lazzarini. L’inquiétude porte aussi sur la situation des hôpitaux où, selon le Croissant-Rouge palestinien, les bombardements mettent en péril les patients et les milliers de civils qui y sont réfugiés.

Selon l’organisation, de nouvelles frappes ont eu lieu mardi aux abords de l’hôpital al-Quds. «Le bâtiment tremble et les civils déplacés ainsi que les équipes au travail sont en proie à la peur et à la panique», a-t-elle écrit sur X. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants, ce que le Hamas dément.

Une otage libérée

En Israël, selon les autorités, plus de 1400 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées le jour de l’attaque du Hamas le 7 octobre, en plein shabbat. Des centaines d’hommes du Hamas se sont infiltrés depuis Gaza sur le sol israélien et ont enlevé plus de 230 personnes. L’une d’entre elles, une militaire, Ori Megidish, a été libérée lors d’une opération terrestre, a annoncé l’armée israélienne lundi.