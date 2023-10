Conflit: L’attaque du Hamas fait une 20e victime française

«Céline Ben D., citoyenne franco-israélienne, a été assassinée de sang-froid par les terroristes du Hamas. Nous l’apprenons aujourd’hui (lundi: ndlr) suite à l’identification des corps. Elle avait un nourrisson de six mois et un mari qui la cherchait partout depuis dix jours. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches», a écrit le Crif sur X (anciennement Twitter) lundi soir.