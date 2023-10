Les proches des Israéliens capturés par le Hamas sont désemparés

La colère des familles des otages israéliens monte après le rapt de dizaines de personnes par le Hamas palestinien et l’absence de toute information sur leur sort ou de canal officiel de négociation. Après une semaine de flou, le gouvernement a recensé 120 otages, civils et soldats, israéliens ou étrangers. Ils pourraient au total être 150, adultes, enfants et nourrissons emmenés dans le territoire palestinien sans savoir s’ils sont vivants ou morts. Avec parfois une preuve de vie sous forme de vidéo, d’un bornage téléphonique, ces familles en appellent à «toute personne, organisation, pays» pouvant les aider à faire libérer leurs proches.

«Nous ne négocions pas avec l’ennemi»

En représailles à l’attaque lancée le 7 octobre par le Hamas, l’armée israélienne bombarde depuis des jours la bande de Gaza, un petit territoire pauvre sous le contrôle du mouvement palestinien, en état de siège et coincé entre Israël et l’Egypte. Les frappes ont fait plus de 2300 morts côté palestinien, la plupart des civils, dont plus de 700 enfants, selon les autorités locales.