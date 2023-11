Gaza: Les frappes sur un camp de réfugiés, des crimes de guerre?

Israël a bombardé à deux reprises le camp de réfugiés de Jabaliya, mardi et mercredi, provoquant d’importants dégâts matériels et faisant à chaque fois plusieurs dizaines de morts parmi les civils.

«Compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, nous craignons sérieusement qu’il s’agisse d’attaques disproportionnées, qui pourraient être des crimes de guerre», écrit le Haut-Commissariat dans un message sur X (ex-Twitter).

La mort de civils ne constitue pas forcément un crime de guerre

Israël a expliqué, mardi, avoir visé un commandant du Hamas, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre en Israël. Cette attaque sans précédent du Hamas a fait plus de 1400 morts, pour la plupart des civils souvent assassinés brutalement, et plus de 240 otages détenus à Gaza, selon les autorités israéliennes.