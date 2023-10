Conflit Israël-Hamas: les Gazaouis massés à la frontière avec l’Egypte

Des centaines de Palestiniens sont massés lundi dans le sud de la bande de la Gaza dans l’espoir d’une ouverture du point de passage de Rafah qui leur permettrait d’échapper à la guerre entre le Hamas et Israël, ont constaté des journalistes. Les belligérants ont nié des informations qui faisaient état d’une ouverture du point de passage, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël et qui sépare Gaza de l’Égypte.

Devant les grilles, ils sont pourtant des centaines de Palestiniens à disposer de passeports étrangers, dont de nombreux enfants, à espérer pouvoir passer, pensant qu’ils pourraient être prioritaires. «Nous sommes à la frontière depuis trois jours», explique Ahmad Al-Qassas, qui détient la citoyenneté allemande. «De plus en plus de personnes viennent ici pour être en sécurité mais on entend toujours des tirs d’artillerie autour de nous. Il n’y a vraiment aucun endroit sûr à Gaza.»

Un million de personnes déplacées en une semaine

«Les gens reçoivent à peine de l’eau et de la nourriture», témoigne Ahmad Al-Qassas. Israël, qui impose un blocus à Gaza depuis plus de 15 ans, et se prépare à une offensive terrestre, a suspendu la semaine dernière l’alimentation en eau, électricité et carburants. La distribution en eau a repris dimanche dans certains secteurs du sud du territoire mais les conditions de vie restent très précaires. À Rafah, le binational a dit espérer que «la communauté internationale, les ambassades et nos frères égyptiens nous laisseront entrer» en Égypte.