Gaza: Les groupes pro-iraniens ne peuvent pas «rester silencieux»

À la frontière nord d’Israël, les échanges de tirs sont quasi quotidiens avec le Hezbollah libanais, l’un des mouvements pro-iraniens les plus puissants de la région, faisant craindre l’embrasement de toute la région. Les troupes américaines, elles, ont été attaquées à 14 reprises en Irak et neuf en Syrie ces deux dernières semaines, selon le Pentagone.

Doha et Téhéran appelle à un cessez-le-feu

Le Qatar et l’Iran sont tous deux de fervents défenseurs de la cause palestinienne et entretiennent des relations avec le Hamas. Le riche émirat du Golfe accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, tout en abritant le bureau politique du Hamas et son chef en exil, Ismaïl Haniyeh.