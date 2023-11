Les dirigeants de pays arabes et musulmans à Riyad pour évoquer Gaza

Les dirigeants arabes et le président iranien sont réunis samedi en Arabie saoudite pour un sommet conjoint qui devrait souligner l’urgence de mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza , un conflit qui risque d’embraser la région.

Guerre meurtrière

Les réunions d’urgence de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se tiennent cinq semaines après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre. Environ 1200 personnes ont été tuées côté israélien, en majorité des civils le jour de l’attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes. Et 239 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza, selon les mêmes sources. Depuis, Israël bombarde sans relâche le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Plus de 11’000 personnes, parmi lesquelles au moins 4’500 enfants, y ont été tuées, selon le ministère de la Santé du gouvernement Hamas.

Première rencontre entre les dirigeants saoudien et iranien

L’Arabie saoudite «tient les autorités d’occupation (israéliennes) pour responsables des crimes commis contre le peuple palestinien», a déclaré le prince héritier Mohammed ben Salmane, à l’ouverture du sommet. «Nous sommes certains que le seul moyen de garantir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région est de mettre fin à l’occupation, au siège et à la colonisation», a-t-il ajouté.

Désaccords sur une déclaration finale

Deux diplomates arabes ont expliqué à l’AFP que cette décision avait été prise après des désaccords sur une déclaration finale du sommet arabe. Certains pays, notamment l’Algérie et le Liban, ont proposé de rompre les liens économiques et diplomatiques avec Israël et de cesser d’approvisionner en pétrole ce pays et ses alliés, selon ces diplomates. Toutefois, au moins trois pays parmi lesquels les Emirats arabes unis et Bahreïn, qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, ont rejeté cette proposition. Les organisations humanitaires internationales ont redoublé d’appels en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza, où l’eau potable et les médicaments manquent cruellement.